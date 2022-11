Il capitano dell’Olanda Virgil Van Dijk ha rivelato che indosserà la speciale fascia da capitano. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Van Dijk è intervenuto oggi in conferenza stampa:

“Domani indosserò la fascia da braccio One Love. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista. Se riceverò un cartellino giallo per averla indossato dovremmo discuterne perché non mi piace giocare mentre sono ammonito”.