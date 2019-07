Olimpiakos, ufficializzato Svetozar Markovic: contratto fino al 2024. Nulla di fatto per il Torino

Nonostante l’iniziale interesse del Torino per Svetozar Markovic, il talentuoso giocatore ex Partizan Belgrado è ufficialmente entrato a far parte della rosa dell’Olimpiakos. Il classe 2000 disputerà quindi la prossima stagione in Super League con un contratto fino al 2024.

Il difensore centrale era entrato nelle mire del Torino intorno alla fine di gennaio 2019, quando si era già parlato di cifre (4 milioni era la valutazione del club di Belgrado) e di tempi (giugno, per la stagione 2019/2020). Nulla da fare, quindi, per la società granata, che dovrà rimpolpare il reparto difensivo puntando altrove.