Oliver Torres Siviglia: qualità per il calcio di Lopetegui

Oliver Torres passa dal Porto al Siviglia. Si tratta di un profilo adatto per il calcio di Julen Lopetegui

Con Julen Lopetegui, il Siviglia tenta di costruire un ciclo di successo dopo le delusioni delle ultime due stagioni. L’allenatore basco utilizza un gioco di posizione con squadre stracolme di profili creativi e tecnici.

Oliver Torres è quindi un innesto funzionale per il suo Siviglia. Si tratta di un centrocampista tecnico, che si esalta in zone interne del campo. Chissà che possa trovare l’esplosione che nel 2015 non ha avuto nell’Atletico Madrid di Simeone.