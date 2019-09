Olympiacos Tottenham: Lucas Moura nel 4222 di Pochettino

Contro l’Olympiacos, Pochettino ha schierato il Tottenham con un 4222. Questa soluzione ha però funzionato solo in parte

Il Tottenham di Pochettino si distingue per passare con frequenza da un modulo all’altro. Contro l’Olympiacos si è visto un 4222, di cui si vede la struttura nella slide sopra.

Mediana Ndombelé-Winks, con Eriksen e Dele Alli nei mezzi spazzi. In avanti Harry Kane con Lucas Moura vicino a girarli intorno. Di conseguenza, i terzini occupavano l’ampiezza e restavano molto larghi. Purtroppo gli Spurs non hanno ben sfruttato le corsie esterne. Davinson Sanchez ha sofferto come terzino a tutto campo, mentre Davies è stato parecchio attaccabile a sinistra.