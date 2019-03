Olympique Marsiglia, Balotelli da record! SuperMario è tornato?

Balotelli continua a segnare con la nuova maglia dell’Olympique Marsiglia. Il messaggio a Mancini: vuole riprendersi l’Italia

Mario Balotelli non si ferma più. L’attaccante ha risposto ai suoi detrattori con una doppietta nel match di Ligue 1, Olympique Marsiglia-Angers. Con la maglia dell’OM il calciatore è rinato, e con i due gol siglati quest’oggi centra un record!

Balotelli, infatti, è il primo giocatore del Marsiglia a marcare in tutte e cinque le prime partite disputate in casa in campionato dopo Josip Skoblar (1967-1969). In generale, si tratta del settimo gol in nove partite: cifre da capogiro per il biancoceleste, che lancia un messaggio inequivocabile al CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Vuole riprendersi gli Azzurri a suon di gol.