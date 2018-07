Dries Mertens sarebbe il nuovo obiettivo di mercato del direttore sportivo della Roma, Monchi

Fino a qualche settimana fa erano cinesi le sirene di calciomercato che tentavano di ammaliare Dries Mertens, allontanandolo da Napoli. Ma, alla fine, si sono rivelate soltanto voci e non c’era nessuna trattativa concreta alla base. Per di più è scaduto il tempo per esercitare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida entro il 15 giugno, ed ora chi vuole il forte attaccante esterno della nazionale belga dovrà negoziare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il che non è mai facile, e Monchi lo scoprirà presto. A meno che non l’abbia scoperto già.

E sì perchè stando a quanto si legge su La Repubblica, la Roma è interessata a Dries Mertens. Il numero 14 che tanto bene ha fatto in azzurro sarebbe un puntello ideale all’interno del 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Il cui gioco spinge gli esterni d’attacco a venire a giocare dentro al campo, dialogando con Edin Dzeko o Patrik Schick e lasciando le fasce alle scorribande dei terzini, vere e proprie ali aggiunte. Inoltre il belga ha giocato, segnato e offerto prestazioni importanti anche nel ruolo di falso nueve, variante che potrebbe ampliare la portata del gioco della Lupa.