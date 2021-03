Operazione Damsgaard: la strategia della Sampdoria

Mikkel Damsgaard è il giocatore della Sampdoria su cui gli altri club stanno mettendo gli occhi. Il suo talento è innegabile ma Ranieri lo tutela: le scelte del mister

Mikkel Damsgaard ha stupito tutti nel campionato in corso. Il giovane della Sampdoria ha dimostrato tutti e non è un caso che su di lui abbiano posato gli occhi molti club, che potrebbero scatenare una bagarre di mercato. Claudio Ranieri, però, pare avere un’idea ben precisa nella gestione del danese.

Il tecnico che ha lanciato il 38 blucerchiato in Serie A non gli sta garantendo la titolarità, anzi il ragazzo è spesso messo in discussione: Damsgaard conta, ad oggi, 26 presenze, 13 delle quali da titolare e 13 da subentrante. Ranieri sembra, dunque, voler proteggere un giocatore così giovane dal rischio di inciampare o di perdere la concentrazione. L’allenatore, una volta raggiunto l’obiettivo salvezza e tolte le pressioni sull’intero gruppo, potrebbe forse decidere di concedergli più spazio.