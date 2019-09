Operazione Last Banner, interviene Barbara De Toma: «Presi provvedimenti innovativi, possibilità di dare Daspo fino a 10 anni»

Alla Questura di Torino, in merito all’Operazione Last Banner che ha coinvolto 38 tifosi della Juventus, è intervenuta la Dirigente divisione anticrimine della Polizia di Stato Barbara De Toma. Ecco le dichiarazioni:

«Sono stati presi provvedimenti innovativi, sulla base dell’ultima normativa, che danno la possibilità di dare un Daspo fino a 10 anni, e di applicare nuovi divieti che fino a ora era possibile applicare sono alle misure in prevenzione personale. Questo mette in evidenza la possibilità per il Questore di adottare misure più incisive».