Operazione Nostalgia Stars, in campo le leggende: Serie A contro Liga. Protagonisti, info e dettagli sul match di esibizione

Viaggio nel tempo con l’Operazione Nostalgia Stars che vedrà coinvolte le leggende del passato di Serie A che sfideranno quelle della Liga in un match d’esibizione dall’irrinunciabile fascino vintage. L’evento si terrà in data 6 luglio (calcio d’inizio ore 20), presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. Già venduti 8000 biglietti per la partita che sarà promossa da Erreà, brand italiano di abbigliamento tecnico e sportivo, che fornirà le maglie alla selezione nostrana.

Main partner dell’evento saranno anche Plasmon dei Grandi e Fratelli Beretta mentre l’Associazione Italiana Calciatori ha fornito il patrocinio sportivo alla manifestazione. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

Lista giocatori confermati ad oggi

Operazione Nostalgia Stars: Frey, Ballotta, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore, Davids, Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini.

LaLiga Legends: Cesar, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Capdevila, Hierro, Albelda, Mendieta, Luis Garcia, Amavisca, Morientes, Mijatovic, Julio Baptista, Karembeu, Contreras, De La Red, Senna.

Operazione Nostalgia Stars vs Liga Legends: gli sponsor

Plasmon dei Grandi, con il suo biscotto dedicato agli adulti e al gusto di riscoprirsi bambini, è sponsor perfettamente in linea con l’iniziativa. L’approccio vintage e affettivo verso un passato di miti e leggende come quelle calcistiche sposa quello di un prodotto che ha caratterizzato l’infanzia di molti e che ora si presenta ai consumatori in una versione pensata ad hoc per gli adulti, capace di far rivivere la spensieratezza dell’infanzia.

Fratelli Beretta ha da subito deciso di legarsi ai valori positivi che questo evento racchiude in sé: unità, condivisone e lealtà.

Il prestigio dell’evento è assicurato anche dalla presenza del patrocinio sportivo fornito dall’Associazione Italiana Calciatori.

Operazione Nostalgia Stars vs Liga Legends: come vederla su DAZN

I tifosi che non riusciranno a raggiungere Cesena potranno assistere al match, in diretta o in modalità on demand, su DAZN, Official Broadcaster dell’evento, con il commento di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi, mentre Dario Marcolin ricoprirà l’insolito ruolo di giocatore/commentatore. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.

Il fischio d’inizio sarà alle 20.00 ma dalle 17.00 sarà allestito un villaggio, all’interno dello stadio, con giochi ed attività che faranno felici grandi e piccini. Nel villaggio sarà possibile interagire con alcune delle leggende che scenderanno in campo.

Operazione Nostalgia Stars vs Liga Legends: i biglietti

Per tutti coloro che volessero partecipare ad una manifestazione davvero unico, i tagliandi sono disponibili su: www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564