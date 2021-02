Orari 25^ giornata Serie A: Milan-Udinese in contemporanea con Sanremo

Nessuna deroga per Milan-Udinese e per Zlatan Ibrahimovic: la gara della 25^ giornata si giocherà in contemporanea con Sanremo

Nessuna deroga concessa per Sanremo al Milan e Zlatan Ibrahimovic: la gara contro l’Udinese, infatti, sarà giocata mercoledì 3 febbraio alle 20:45 in concomitanza con la kermesse canora. Grande turno infrasettimanale in cui spicca anche il derby di Genova. Si chiude il 4 marzo con Parma-Inter.

02/03/2021 h. 18.30 Lazio-Torino

02/03/2021 h. 20.45 Juve-Spezia

03/03/2021 h. 18.30 Sassuolo-Napoli

03/03/2021 h. 20.45 Atalanta-Crotone

03/03/2021 h. 20.45 Benevento-Verona

03/03/2021 h. 20.45 Cagliari-Bologna

03/03/2021 h. 20.45 Fiorentina-Roma

03/03/2021 h. 20.45 Genoa-Sampdoria

03/03/2021 h. 20.45 Milan-Udinese

04/03/2021 h. 20.45 Parma-Inter