Orsolini Bologna, domani le firme: la conferma di Sabatini 

Il neo direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, ha confermato l’arrivo di Riccardo Orsolini dalla Juventus

A Sky Sport, il neo direttore tecnico del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato anche di Riccardo Orsolini. L’esterno dei bianconeri è ormai prossimo ad esser riscattato dai felsinei.

Ecco le parole che confermato il suo arrivo: «Orsolini è un giocatore nostro in effetti. Da domani sarà un giocatore nostro e siamo compiaciuti di questa cosa». In questo senso poi, secondo Tuttomercatoweb, è arrivato Donato Di Campli, agente del calciatore, a Casteldebole, per incontrare la dirigenza e per trovare l’accordo definitivo.