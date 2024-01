Osasuna, gol fantascientifico di Areso – VIDEO

Areso fa impazzire l’Osasuna e segna un gol fantascientifico nella gara vinta contro il Getafe delle ore 14 in Liga

Sul risultato di 2 a 2 della partita, il giocatore della squadra di casa raccoglie il pallone se lo porta verso la bandierina e dalla linea di fondo calcia verso la porta. Il suo cross prende una traettoria insidiosa che colpisce il palo e termina in fondo alla rete. Un gol vittoria davvero pazzesco, magari non cercato ma bellissimo per come è arrivato.