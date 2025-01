Osimhen, scoppia il caso in Turchia, un fotografo lo denuncia: «Mi ha aggredito e dato un pugno»

Caso Victor Osimhen in Turchia? Un giornalista turco lo ha denunciato per aggressione: «Mi ha dato un pugno e detto questo»

Scoppia un caso Osimhen in Turchia: il giornalista Tolga Bozduman ha denunciato l’attaccante del Galatasaray, in prestito dal Napoli, per averlo aggredito. Il giornalista ha raccontato cosa è successo al giornale turco Posta, mentre l’attaccante non ha ancora fornito la sua versione della vicenda.

💥 Victor Osimhen, eğlence çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere çok sert tepki göstererek hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu. 💢 Osimhen, tehditler yağdırdı ve bir muhabire yumruk attı. 🗣️ Osimhen: "Görüntüleri yok edin, size para vereceğim yoksa sizi… pic.twitter.com/MNyaeXrK1c — Fanatik (@fanatikcomtr) January 23, 2025

«Ho filmato Osimhen mentre usciva, ero con tre colleghi. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie: è corso verso di me urlando, ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel’ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male. Poi ha iniziato a imprecare e mi ha detto: ‘Distruggi le foto, ti darò i soldi’. Ho rifiutato e lui mi ha minacciato: ‘Ti distruggerò’».