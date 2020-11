Ottavi Coppa Italia, sorteggiate le sedi: dove si giocano le gare

Sono state sorteggiate le sedi degli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco l’esito e dove si giocheranno le gare della competizione

Sono state sorteggiate le sedi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco tutte le sedi: l’Inter dovrà affronatre la trasferta di Firenze (unica testa di serie a non giocare in casa), mentre Lazio, Milan, Napoli e Juve giocano in casa. Le gare si disputeranno dopo la sosta natalizia.

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa