Ozil-Inter, dall’Inghilterra: i nerazzurri chiedono il prestito

Mesut Ozil può diventare il colpo di mercato dell’Inter in questo mercato di gennaio. Possibile prestito: le ultimissime

L’Inter tenta il colpo in Inghilterra? Il club nerazzurro ha messo nel mirino Mesut Ozil dell’Arsenal. Il giocatore non trova spazio con Emery e potrebbe arrivare in Italia. Il trequartista tedesco è stato spesso accostato a club italiani ma ora potrebbe arrivare in A, all’Inter. Secondo fonti inglesi il giocatore potrebbe essere il colpo di calciomercato dei nerazzurri. Ozil ha disputato appena 16 partite tra Premier ed Europa League con 4 gol all’attivo, un rendimento insoddisfacente: l’Arsenal vuole James Rodriguez, i nerazzurri potrebbero puntare il tedesco.

Ozil potrebbe andare via in prestito ma il tedesco percepisce 350.000 sterline a settimana e l’Arsenal dovrebbe contribuire a pagare parte dello stipendio, un’ipotesi comunque percorribile perché il giocatore non rientra nei piani dell’Arsenal di Emery. Il giocatore potrebbe agire da trequartista e anche da esterno d’attacco, potrebbe diventare un jolly prezioso per Luciano Spalletti. Oltre all’Inter, il giocatore dei Gunners avrebbe offerte anche dalla Cina. Le prossime due settimane saranno cruciali per il futuro del giocatore tedesco e ne sapremo di più. Contatti in corso tra le parti. Possibile incrocio di mercato tra Arsenal, Bayern Monaco e Inter.