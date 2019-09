Paco Alcacer contro il Barcellona: «Molta gente si è comportata male»

Paco Alcacer contro il suo ex Barcellona: «Molta gente si è comportata malissimo con me. Bisogna sentire la fiducia»

Paco Alcacer, attaccante del Borussia Dortmund con un passato al Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Cadena Ser andando contro la sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni del giocatore:

«È molto complicato giocare quando si ha la concorrenza del calibro di Messi, Suarez e Neymar. Al Barcellona molta gente si è comportata molto bene, ma molta si è comportata malissimo con me. Per me è importante sentire la fiducia e molte persone non la hanno avuta“.