Padoin è cresciuto nell’Atalanta ma negli anni è diventato la vera e propria bestia nera del club bergamasco

Simone Padoin si è fatto conoscere al grande pubblico grazie all’Atalanta ma da quando ha lasciato la maglia nerazzurra non ha portato grandi risultati alla sua ex squadra. Il Cagliari infatti grazie al suo “talismano”, come è stato ribattezzato dai tifosi juventini, ha vinto ben 4 incontri su 5 contro i bergamaschi. L’unica sconfitta dei rossoblu contro l’Atalanta risale al 2017 ma in quella occasione Padoin non era sceso in campo per infortunio. Considerando l’epoca in cui il centrocampista vestiva la maglia bianconera la striscia di vittorie di allunga esponenzialmente.

