Il papà di Nicolò Zaniolo ha rassicurato i tifosi dopo le parole del figlio nel post-gara contro la Fiorentina: il futuro è alla Roma

Dopo le parole di ieri sera del centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è aumentata l’ansia e la preoccupazione negli animi dei tifosi giallorossi. Le sue dichiarazioni sul futuro, alquanto criptiche, hanno fatto ipotizzare un suo addio a fine stagione: «Il futuro? Vedremo, incontrerò la società e poi decideremo». Centinaia sono stati messaggi da parte dei tifosi della Roma indirizzati al club per dire di farlo rimanere e di rinnovare. A rassicurare l’ambiente ci ha pensato quest’oggi suo padre, Igor Zaniolo.

Al corrieredellosport.it, ha dichiarato le seguenti parole: «Nicolò è molto grato alla società Roma, è molto attaccato alla piazza per l’affetto che gli sta dando. Le sue parole? È stato preso a caldo e non ha capito probabilmente neanche quello che stava dicendo. Quel ‘vedremo’ non era inteso per il suo futuro lontano da Roma, Nicolò resterebbe in giallorosso a vita. Il ‘vedremo’ era inteso unicamente per il contratto. Lui sicuramente resterebbe nella capitale, poi se i programmi della società sono altri non dipende da lui».