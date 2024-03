Uruguay, Bielsa arrabbiato: salta la conferenza post

Marcelo Bielsa non si è presentato in conferenza al termine dell’amichevole disputata dal suo Uruguay contro i Paesi Baschi

Il motivo? Il Ct della nazionale uruguagia non avrebbe gradito le troppe sostituzioni da parte dei baschi. Per questo si sarebbe arrabbiato dopo l’1-1 finale e non ha presenziato nel post gara con le consuete dichiarazioni.