Pafundi, finito il prestito a Losanna: adesso a Udine deve trovare spazio

In scadenza il prestito di Pafundi al Losanna ed è pronto a tornare a Udine, l’esperienza in Svizzera ha aiutato in passato altri, ma ora deve giocare

A fine dicembre scadrà il prestito di Simone Pafundi con il Losanna: in un anno il giovane classe 2006 ha messo insieme 19 presenze, con un gol e due assist. Il campionato svizzero nel recente passato è stato un toccasana per la carriera di alcuni calciatori chiave della nazionale Azzurra come l’interista Dimarco e Calafiori.

Adesso al suo ritorno nell’Udinese la speranza è che Runjaic lo cominci a schierare con continuità, in un interesse sia per i friulani in chiave di risultati e mercato, ma anche per la nazionale italiana: nel novembre del 2022 l’allora Ct Roberto Mancini lo aveva portato con se in prima squadra, ma senza schierarlo, sperando per l’occasione – invana – di stimolare l’Udinese a schierarlo di più. Ora con l’esperienza maturata in Svizzera la giovane età non è più un alibi.