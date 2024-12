Pagelle Napoli Lazio, i voti ai protagonisti del match

I voti, i top e i flop del match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Napoli Lazio

Tre giorni dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Lazio scalza il Napoli dalla testa della classifica andando a vincere al Maradona. Un’impresa importante, che avvicina Baroni alle posizioni di testa (è a -3 dalla vetta) e riscatta il passo falso della scorsa settimana a Parma. Ecco migliori e peggiori per le due squadre

I TOP

Nella formazione di Conte si conferma l’importanza di avere Buongiorno al centro della difesa. Da lì non si passa, poco da fare. Per vincere la Lazio deve prendere un’altra strada, dove l’ex Toro non si trova. E dire che Castellanos fa di tutto per impegnarlo, anche portandolo fuori dalla zona, ma la risposta, anche in termini di concentrazione, è assolutamente all’altezza. Nella Lazio non è solo per il gol, invero bellissimo, che colloca Isaksen sul gradino più alto. Ci aveva infatti già provato nel primo tempo, trovando una grande risposta da parte di Meret. Ma sulla giocata decisiva, con tacco su Olivera e sinistro sul palo più lontano, neanche Batman – o chi per lui – ci sarebbe potuto arrivare. In più, tanto lavoro dietro per circoscrivere lo spazio di manovra di Kvaratskheila.

I FLOP

Vero, la squadra non riesce mai a coinvolgerlo secondo i desiderata. Però Lukaku fa veramente troppo poco per non finire come il peggiore in campo. E non è la prima volta che succede, per la verità. Nella Lazio abbastanza anonimo Dia. Baroni lo promuove a titolare, lui si impegna, però francamente più che apprezzare lo sforzo non si può fare.