Pagelle Salernitana Genoa: i voti ai protagonisti del match

Le pagelle dei protagonisti del match tra Salernitana e Genoa, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Al di là del gol tanti meriti per Martegani. Il centrocampo della Salernitana lavora con grande intensità, riuscendo a mantenere bassa la linea del Genoa. I segni del lavoro di Inzaghi però si vedono anche nelle prestazioni di Bradaric, Tchaouna e Candreva, tutti ampiamente promossi. Per il Genoa la nota più positiva è quella del ritorno di Retegui, che timbra subito la presenza con una bella rete, in cui ha messo tutta la rabbia per la lunga assenza nel suo collo pieno e potente. Ottimo anche Gudmundsson: il riferimento della squadra, ottimo nell’abbassarsi e creare spazio a Badelj e Retegui sul gol del pari. Per assurdo il rigore calciato è la cosa meno bella della sua partita.

FLOP: Il vero rammarico della Salernitana è quello di Lovato. Una ottima partita per il difensore amaranto – zero falli nel primo tempo – sporcato da un intervento fatto con i tempi sbagliati e il pallone che gli rimbalza beffardo sul braccio per il rigore del 2-1 del Genoa. Una macchia su altrimenti una ottima prestazione. Nel Genoa Bani non sempre impeccabile: lascia solo Martegani sul gol e si prende un bel rischio facendo fallo su Tchaouna a limite dell’area e rischiando il rigore.