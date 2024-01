Pagelle Udinese Milan: i voti ai protagonisti del match

I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Udinese Milan

Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Milan, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: L’Udinese va vicino alla vittoria e il merito è in gran parte dei due marcatori: la rete di Samardzic è un capolavoro per lo sviluppo e la conclusione, mentre Thauvin ha subito impattato bene la partita, trovando il gol e creando grandi difficoltà alla difesa rossonera in campo aperto. Decisivo per il pareggio anche Okoye: il portiere dei friulani ha ingaggiato un duello individuale con Giroud, facendosi sempre trovare pronto. Ed è proprio il francese il migliore dei rossoneri: una prestazione in cui ha dato garanzie, un riferimento in avanti e decisivo in occasione del gol del pareggio e anche del 3-2. Vittoria che arriva con le sostituzioni: Jovic e Okafor si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. Infine un voto alto per Maignan, per il coraggio dimostrato nel non accettare i cori razzisti dei tifosi avversari uscendo dal campo e facendo sospendere la partita e poi per aver continuato a giocare senza farsi distrarre dai cori beceri dei tifosi dell’Udinese.

FLOP: Lucca continua a non segnare. L’attaccante dell’Udinese ha anche avuto un paio di occasioni, ma è sempre arrivato con poca decisione su ogni pallone che i compagni gli hanno messo dentro. Male la difesa dei rossoneri: in occasione del primo gol Kjaer si fa saltare troppo facilmente. Partita a due volti anche per Theo Hernandez: se da una parte ispira il gol dell’1-0, ma sul gol di Thauvin non è reattivo.