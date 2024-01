Pagliuca su Inter-Juve: «Lautaro valore aggiunto. Scudetto? Dico questo...»

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto contro la Juve in Serie A a La Gazzetta dello Sport

DUELLO INTER-JUVENTUS – «È una sfida 50 e 50 perché l’Inter magari ha una rosa più larga e di qualità però è in corsa anche per la Champions. E le energie nervose che spendi per affrontare l’Atletico Madrid non sono le stesse di una semifinale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere molto forte, ma sicuramente avere la Juve lì un pò disturba… Mi immagino una lotta snervante fino alla fine».

LAUTARO – «Lautaro è il valore aggiunto dell’Inter. L’argentino ha segnato tanto e speriamo continui con questo ritmo fino a maggio. È un top, un trascinatore. E io resto convinto che, piuttosto che puntare a subire un gol in meno, sia meglio segnare molto e avere un bomber come lui».

