Pajac Genoa, ci siamo. L’agente: «Con Andreazzoli si trova benissimo»

Intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter, Vincenzo Pisacane, agente di Marko Pajac, ha commentato il possibile trasferimento del suo assistito dal Cagliari al Genoa di Andreazzoli.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Capozucca è un amico e con mister Andreazzoli all’Empoli si è trovato bene, si tratta di un allenatore arrivato troppo tardi nel calcio che conta: è estremamente preparato, difficile trovarne come lui, è un maestro di calcio, Marko con Andreazzoli s’è trovato benissimo ma da qui a dire che va al Genoa. Sarebbe felice di ritrovarlo? Credo di si. Hanno avuto ottimo rapporto, ha giocato con continuità in Serie A e dimostrato il suo valore proprio con Andreazzoli. C’è questa possibilità? Non lo so, dovete chiederlo a Capozucca».

Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe vicina alla chiusura sulla base del prestito col diritto di riscatto.