Palermo, Delio Rossi stecca la prima: la promozione diretta si complica

Il Palermo non sfrutta il big match di domani tra Brescia e Lecce e stecca col Livorno. Male la prima di Delio Rossi

La prima di Delio Rossi alla guida del Palermo non è andata come ci si aspettava. Solo un pareggio contro un Livorno in piena lotta salvezza. La partita finisce 2-2, con i rosanero che hanno anche rischiato di perdere. Trajkovski è riuscito a riagganciare i toscani solamente al minuto 89, dopo che si erano anche fatti recuperare una situazione di vantaggio.

Ora, il sogno promozione diretta si allontana: ma non è ancora detta l’ultima parola. I punti di distacco dal Lecce, secondo classificato, sono solamente due. Tuttavia, la squadra allenata da Liverani ha una partita in meno che recupererà domani contro il Brescia, capolista. L’eventuale terzo posto significherebbe play-off, una situazione che il Palermo spera di evitare.