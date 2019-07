Palermo, la nuova dirigenza “Hera Hora” si presenza così – VIDEO

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Il Palermo passa nelle mani di una nuova società, la Hera Hora: la nuova dirigenza si presenta con un video da brividi

Riparte dalla proprietà Hera Hora il Palermo. Il club siciliano, dopo la mancata iscrizione in Serie B, passa ad una nuova dirigenza, che si presenta con un video da brividi.

«Ci hanno detto che il nostro tempo è passato, che il nostro destino è già scritto, che non meritiamo un sogno o che non siamo abbastanza forti per realizzarlo. Ma c’è una cosa che la vita ci ha insegnato, è che nessuno può dirci ciò che dobbiamo essere. Abbiamo radici forti, lacrime, fame e sangue che scorre. Cadiamo, ci scrolliamo la polvere di dosso e ci rialziamo sempre. Siamo aquile, siamo fatti per volare» recita l’emozionante video, girato tra le vie della città sicula.