Palermo, è record di abbonamenti nella storia della D

Il Palermo firma il record di abbonamenti nella storia della Serie D con 10.446 tessere sottoscritte

I tifosi sono il Palermo e in questo periodo lo hanno dimostrato in ogni modo. Dopo la mancata iscrizione in Serie B e il fallimento della società ora i rosanero ripartono dalla Serie D ma non senza il supporto dei propri tifosi. Proprio nella giornata di ieri si è chiusa la seconda fase della campagna abbonamenti che ha fatto registrare un nuovo record: 10.446 abbonati, più dei 10.089 del Parma della stagione 2015/2016.

Un nuovo inizio che parte sotto i migliori auspici visti anche i risultati, per ora la squadra di Pergolizzi ha inanellato tre vittorie di fila e punta alla quarta (che sarebbe un record della storia del Palermo). Il prossimo match è contro Marina di Ragusa e il Palermo vuole vincere davanti ai suoi tifosi.