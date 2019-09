Palinsesto Dazn, si parte con Inter-Udinese. Domenica altri due match

Palinsesto Dazn, si parte sabato alle 20.45 con Inter-Udinese. Nella giornata di domenica spazio a Genoa-Atalanta e Parma-Cagliari

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, tornano su DAZN le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT.

La terza giornata della Serie A TIM su DAZN si apre sabato 14 settembre alle 20:45 con l’anticipo Inter-Udinese: seconda sfida in casa per i nerazzurri dopo il debutto vincente contro il Lecce. I ragazzi di Conte affrontano un’Udinese dalla forma altalenante e alla prima trasferta stagionale. Il pre e post partita, in diretta da San Siro, vedrà protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Domenica 15 settembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle 12:30 il lunch match tra il Genoa, imbattuto in questo avvio di campionato, e l’Atalanta, in cerca di riscatto dopo il KO contro il Torino. A seguire, alle 15:00, il Parma aprirà le porte del Tardini al Cagliari di Maran desideroso di riscattarsi dopo la doppia sconfitta delle prime giornate.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del terzo turno di Serie BKT: si parte con l’anticipo Pordenone – Spezia (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Salernitana – Benevento (lunedì alle 21:00). Nel mezzo, tra sabato e domenica, le altre otto partite, tra cui spicca la sfida tra la sorpresa Virtus Entella e il Frosinone (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie, Championship inglese e J1 League giapponese, da non perdere Real Madrid – Levante (sabato alle 13:00), PSG – Strasburgo (sabato alle 17:30), Real Sociedad – Atlético Madrid (sabato alle 18:30) e Barcellona – Valencia (sabato alle 21:00).