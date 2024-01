Monza, Palladino: «Occhio all'Empoli. Sugli infortunati...»

Le parole in conferenza stampa di Palladino in vista della gara tra il Monza e l’Empoli: scontro diretto per la salvezza

In conferenza stampa l’allenatore del Monza Palladino ha voluto parlare della sfida contro l’Empoli. Ecco le dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.

«Guardarsi indietro. La media salvezza si è alzata rispetto all’anno scorso, almeno 37 punti. C’è un grosso distacco tra le prime otto e il resto del gruppo. Vietato esaltarsi o avere paura quando si vince o si perde, ma essere equilibrati. Io sono realista in base alle nostre qualità e a ciò che succede in campionato. Dietro si spinge parecchio. Infortunati? Carboni ha recuperato bene ed è stato reinserito nel gruppo anche se gli manca un po’ di ritmo gara. Saranno fuori Vignato e Cittadini oltre alla coppia Caprari e Di Gregorio che puntiamo a recuperarlo per il prossimo match»