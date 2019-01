Pallonata di Ronaldo a una tifosa: «Adesso mi inviti a cena» – FOTO

Cristiano Ronaldo colpisce al volto con una pallonata una tifosa, Elena Di Martino, nel riscaldamento di Juventus-Chievo

La partita contro il Chievo di ieri, come ampiamente prevedibile, è filata molto più che liscia per la Juventus, che col minimo sforzo è riuscita a portare a casa la vittoria all’Allianz Stadium. L’unico reale patema per i bianconeri è stato quello di una tifosa, Elena Di Martino, colpita nel corso del riscaldamento pre-partita al volto da una pallonata di Cristiano Ronaldo. La signora di Mondovì (provincia di Cuneo) – una affezionata della vicende juventine da tempo – si è vista arrivare un siluro dal campo diretto in piena faccia che le ha spezzato gli occhiali causandole qualche lieve ferita. Nulla di grave comunque, poiché Elena è stata immediata soccorsa e curata dal personale sanitario dello Stadium.

Una volta tornata a casa, la Di Martino ha avuto anche modo di scherzare sull’avvenuto. Raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera ha infatti dichiarato: «Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto! Ora però mi aspetto almeno un invito a cena». Cristiano Ronaldo si farà perdonare?