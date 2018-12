Giallo sul voto di un presunto giornalista delle Isole Comore al Pallone d’Oro: nessuno con quel nome ha lavorato per la testata

Mistero insolito sul Pallone d’Oro assegnato a Luka Modric. Il croato è stato incoronato miglior giocatore dalla maggioranza, e ha vinto il premio di France Football. Tuttavia, circolano polemiche sulla votazione. In particolare, circa quello del giornalista delle Isole Comore Abdou Boina, che in realtà, come reso noto dall’Unione delle Comore e in particolare il fotografo Toimimou Abdou, non esisterebbe affatto. Non solo: la testata di appartenenza del presunto reporter, albaladcomores.com, non è attiva da ben sei anni! Le parole del fotografo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del presidente dell’unione stampa sportiva delle Comore: «Non risulta alcun Adboud Boina iscritto nella nostra associazione».