L’attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, non è andato alla cerimonia del Pallone d’Oro per giocare a Call of Duty – VIDEO

L’attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, è arrivato dodicesimo nella classifica finale del Pallone d’Oro e per tale ragione, ha deciso di non presentarsi alla cerimonia ufficiale di ieri sera. Il fuoriclasse brasiliano pur di partecipare al gala organizzato da France Football, ha preferito stasera a casa per giocare alla Play Station. Mentre quindi Luka Modric veniva eletto come miglior giocatore al mondo, Neymar era impegnato a giocare a Call of Duty in live streaming sul web.