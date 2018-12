Indiscrezioni choc da parte di una testata iberica: non sarà Modric a conquistare il Pallone d’Oro!

Se negli anni scorsi con il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo il discorso Pallone d’Oro era abbastanza scontato, l’edizione 2018 riserva ancora grosse soprese, anche a poche ore dall’assegnazione. In particolare, in Spagna continua ad essere alimentata un’indiscrezione choc: non sarebbe Luka Modric il vincitore. Stando a Don Balon, per il Pallone d’Oro sono in risalita le quotazioni di Antoine Griezmann. L’unica certezza è l’assenza di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo aver appreso di non essere stato considerato per il trofeo, ha deciso di disertare la cerimonia.