Pallone Serie C 2020-21, presentato il nuovo «Connector». Ecco le prime immagini con entrambe le versioni

La Lega Pro ha presentato il nuovo pallone per la stagione 2020-21. Il pallone si chiamerà Connector ed è prodotto da Erreà. La versione estiva e primaverile sarà bianca, mentre la versione in giallo servirà in inverno.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha dichiarato: «Vogliamo rappresentare sempre di più il legame tra calcio, club e territorialità. E questo pallone ne è la sintesi perfetta. Guardiamo al futuro, guardiamo ai giovani, il calcio ha bisogno di loro negli stadi. Il nostro messaggio è esattamente questo. Un pallone parla più di mille parole e racconta emozioni. Spero che Connector ne trasmetta tantissime in questo nuovo anno calcistico che vorremmo fosse quello della rinascita».