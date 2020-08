Panchina Livorno, i toscani pensano a Riolfo: all’inizio della prossima settimana ci sarà il vertice societario per decidere il nuovo tecnico

La retrocessione in serie C non ha fermato i lavori in casa Livorno. Secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, la società toscana ha convocato un vertice societario per decidere il nuovo allenatore.

Il presidente Spinelli vorrebbe convincere Giancarlo Riolfo, reduce da un’annata molto positiva sulla panchina del Carpi. Le prossime ore saranno decisive, ma a quanto pare Riolfo potrebbe essere il nuovo allenatore del Livorno.