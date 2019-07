Pandev: «Ultima stagione al Genoa? La situazione è questa»

Pandev ha parlato del suo futuro ai microfoni del canale ufficiale del Genoa. Ecco le sue parole

Goran Pandev, 36 anni, e nessuna intenzione di fermarsi. L’attaccante macedone ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Genoa sul suo futuro.

Ecco le sue dichiarazioni: «Non so se sarà l’ultima stagione, vediamo come andrà quest’anno. Quando smetterò, il calcio mi mancherà tantissimo. Io un leader? Non lo so. Cerco di aiutare i ragazzi e tutelare gli interessi della squadra. La prossima stagione? Non voglio soffrire come negli ultimi mesi. Dobbiamo essere umili, stare sul pezzo e seguire le indicazioni del mister. Tanti colleghi mi hanno parlato benissimo di lui come allenatore e come persona. Ci proponiamo di far tornare la gente allo stadio e riportarla vicina a noi».