Nuova vita per Pandev? Ecco il ruolo pensato da Andreazzoli per il macedone

Aurelio Andreazzoli starebbe pensando ad un nuovo ruolo per Goran Pandev: il macedone potrebbe riscoprirsi regista

Aurelio Andreazzoli potrebbe rivoluzionare il Genoa. L’allenatore rossoblù, infatti, starebbe pensando di proporre Goran Pandev come nuovo regista del Grifone.

Come riferisce Tuttosport, il macedone ha giocato a centrocampo contro i dilettanti della Val Stubai, in un impegno poco probante. Oggi, alle ore 18, il Grifone affronterà gli austriasci del Wacker Innsbruck, squadra più organizzata. Sarà la seconda occasione di vedere Pandev in cabina di regia.