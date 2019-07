Il Papu Gomez “sfida” Buffon a colpi di parate – FOTO

Il Papu Gomez sfida Gigi Buffon. L’attaccante dell’Atalanta ha sperimentato le sue capacità in porta, paragonandosi al portiere della Juve

Al Papu Gomez non basta il suo ruolo in attacco nell’Atalanta. L’argentino, nell’allenamento odierno con la sua squadra, si è posizionato in porta. Il tutto, come di consueto, è stato testimoniato dai social. Il giocatore della Dea ha postato le foto di una sua super parata su Instagram, lanciando un messaggio a… Buffon.

«La cosa migliore che vedrai in giornata (riferendosi alla parata, ndr). Gigi Buffon, non male direi» si legge nel post del Papu, ironico come sempre.