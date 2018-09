Paquetà-Milan, nuovi contatti: entra in gioco Kakà

Il Milan continua a seguire Paquetà, talento brasiliano del Flamento. Kakà potrebbe mettere la sua mano nell’affare

Il Milan pazzo di Lucas Paquetà. Il trequartista classe 1997 di proprietà del Flamengo ha fatto il suo esordio con la maglia del Brasile nel 2-0 sugli Stati Uniti. Il giocatore è entrato in campo a 20 minuti dalla fine, con il 17 sulle spalle, e ha preso il posto di Coutinho. Primi 20 minuti per iniziare a respirare l’aria del grande calcio. Mercoledì 12 ci sarà una nuova occasione, contro El Salvador. Il Milan ne approfitterà per seguire il giocatore da vicino con Serginho che continua a inviare relazioni positive.

Secondo Tuttosport però il Milan sta preparando il colpo orchestrato da Ricardo Kakà. L’ex campione rossonero infatti è pronto a muoversi in prima persona per portare al Milan il giocatore classe 1997. Il calciatore del Flamengo può rappresentare il futuro del Milan ma non sarà facile strapparlo al club brasiliano, che continua a chiedere i 50 milioni di euro della clausola rescissoria, e anche alla concorrenza dei grandi club europei, come PSG, Juventus e Barcellona. Il Milan però continua a osservare da vicino il talento di Lucas Paquetà. L’arrivo in società dei connazionali Kakà e Leonardo può dare una mano importante ai rossoneri.