Paradosso Kompany: non giocherà la sua partita d’addio al calcio – FOTO

Il calcio è strano ed a volte è legato alla fortuna. Vincent Kompany ne ha avuta poca, in questo caso. Il difensore belga classe 1986 non potrà giocare la partita organizzata in onore del suo addio al calcio.

Motivo? Kompany è infortunato. Lui cerca di scherzarci su: «È tipico di me. Non voglio rischiare, sarà pieno di giocatori incredibili». Situazione al limite del tragi-comico.

KOMPANY 💬 Unfortunately I won't be playing tonight. It’s typical of me, right? I have a slight hamstring injury so couldn't risk it – there are plenty of awesome players.

It’s about the celebration and we are doing it for an unbelievable cause.

