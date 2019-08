Paratici: «Dybala resta alla Juve. Infortunio Chiellini imprevisto»

Fabio Paratici blinda Paulo Dybala: ecco le parole dell’uomo di mercato della Juve sul talentuoso attaccante bianconero

Fabio Paratici toglie Paulo Dybala dal mercato. Questa la notizia dell’ultima ora, rilasciata dallo stesso ds della Juve alla vigilia della sfida col Napoli. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport.

«Mercato? Non è solo programmazione ma anche opportunità in entrata e uscita. Poi ci sono gli imprevisti come l’infortunio di Chiellini. Noi siamo tranquilli, se non ci saranno opportunità rimarremo così. Futuro Dybala? Escludo che vada via».