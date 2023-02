Paratici e la furia verso Gasperini: «Fuori dal mondo». L’intercettazione

Nuova intercettazione che vede protagonista Fabio Paratici, che parlava così dell’affare Demiral e di Gasperini

Tra le intercettazioni sulla Juventus pubblicate nell’odierna edizione del Corriere della Sera ve n’è una in cui Fabio Paratici, all’epoca ancora nei quadri dirigenziali bianconeri, si lamentava apertamente col collega Cherubini della gestione dell’affare Demiral con l’Atalanta.

Paratici sbottava così: «Gasperini vuole incontrare Demiral ma gli ho detto: in che punto siamo del mondo? Perché se doveva prendere uno in Mozambico cosa faceva Gasperini? Per sapere. Demiral è tre anni che è in Italia… sta scherzando? Questi sono fuori dal mondo». La risposta di Cherubini? «Eh, sono fatti così».