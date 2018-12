Paratici e Nedved sul mercato di gennaio: «Difficile migliorare questa Juve»

Fabio Paratici e Pavel Nedved sono presenti al Gran Galà del Calcio e hanno rilasciato qualche dichiarazione in vista del mercato di gennaio

Tra i tanti e illustri ospiti presenti al Gran Galà del calcio, ci sono anche Pavel Nedved e Fabio Paratici in rappresentanza della Juve insieme ad Allegri. Il ds bianconero ha affermato che è Difficile costruire una Juve più forte di questa: «Il mercato lo gestiamo sempre insieme ad Allegri, il cui aiuto è molto importante per noi. Abbiamo una squadra competitiva, con grandi giocatori. Intanto ci godiamo questi perché non sempre sarà facile costruire una squadra di questo livello. Pogba? Un grande giocatore, a cui siamo affezionati. Ma oggi è del Manchester United e ripeto, pensiamo a goderci i nostri».

Contro i nerazzurri venerdì sera, la Juve potrebbe incrociare per la prima volta Marotta da avversario. «Un super in bocca al lupo a Beppe, siamo contenti che lui sia approdato in un grande club come l’Inter. Saremo avversari, ma umanamente e professionalmente gli dovrò sempre tantissimo», dice Paratici. «Sarà un piacere rivederlo», gli fa eco Nedved. Che chiude con un apprezzamento sul Var: «Sono molto contento che sarà utilizzato agli ottavi di finale di Champions League, credo che sia uno strumento molto importante».