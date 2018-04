Paredes non si espone sul derby: «Non c’è una favorita»

Intervistato da Rmc Sport, Leandro Paredes non si schiera su chi è favorito per il derby di domenica sera tra Lazio e Roma

Raggiunto dai microfoni di Rmc Sport, l’ex giallorosso Leandro Paredes, ha detto la sua sul derby capitolino in programma domenica sera: «Derby? E’ sempre una partita diversa dalle altre, sarà soprattutto una partita bella da vedere, perché non c’è mai un favorito e secondo me entrambe le squadre sono in ottima forma». Di sicuro sarà un derby spettacolare, giocato da una Roma sulle ali dell’entusiasmo dopo la rimonta contro il Barcellona e una Lazio che con ogni probabilità giocherà la stracittadina da semifinalista di Europa League.