Il Parma ha deciso di puntare su Andrea Adorante. Ritorno a casa per il giovane attaccante dell’Inter

Andrea Adorante, attaccante classe 2000, torna a Parma. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili e passato poi all’Inter, ha firmato un contratto con la società ducale.

Il calciatore dovrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Un colpo importante in prospettiva ma anche per il presente. Contratto firmato. A riferirlo è Sky Sport.