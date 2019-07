Parma, Alastra: «Sepe e Colombi grandi portieri, imparerò tanto»

Parma, Alastra: «Sepe e Colombi grandi portieri, in questa stagione voglio imparare tanto e crescere il più possibile»

Il nuovo acquisto del Parma, ufficializzato ieri dal club gialloblù, Fabrizio Alastra, si è presentato ai tifosi al termine del primo allenamento. Ecco le sue prime battute:

«E’ un piacere ed un onore per me essere qui. Sono arrivato da poco. Ho davanti due grandi portieri come Gigi Sepe e Simone Colombi che già conoscevo. Cercherò di apprendere il più possibile da loro e se ci sarà la necessità di farmi trovare pronto. In questa stagione voglio imparare tanto e crescere il più possibile».