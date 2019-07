Parma, alla scoperta di Hernani. Il prossimo colpo di Pizzarotti

Parma, Hernani pronto ad essere accolto. Alla scoperta del calciatore brasiliano, prossimo acquisto del presidente Pizzarotti

Il Parma si prepara ad abbracciare Hernani, il prossimo colpo di mercato. Manca poco per ufficializzare il giocatore proveniente dallo Zenit San Pietroburgo, che andrà a rinforzare la mediana degli emiliani. Brasiliano, classe 1995, è cresciuto tra le file dell’Atletico Paranaense. Si lega ufficialmente ai rossoneri con cui rimane fino al 2016, in mezzo un prestito al Joinville.

Nel 2017 il grande salto nel calcio che conta, quello europeo. Lo acquista il club russo per circa 8 milioni di euro. Sei mesi con poche apparizioni, poi il trasferimento in prestito al Saint Etienne. È in Francia che inizia a mettersi in mostra, con tre gol in 14 marcature in Ligue 1. L’estate scorsa il ritorno in Russia, con cui vince un titolo ma non da protagonista. Proverà ad esserlo a Parma, club pronto ad abbracciare il calciatore.