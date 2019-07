Parma, arriva Cornelius: cambia la formula, i dettagli dell’accordo

Il Parma ha ingaggiato Cornelius e Kulusveski dall’Atalanta. Ecco i dettagli dell’intesa con la formazione atalantina

Il Parma ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il passaggio di Cornelius e Kulusevski in gialloblù. Il centravanti firmerà a breve un nuovo contratto con la società gialloblù.

Secondo Sky Sport, i due hanno sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri. Kulusevski, come confermato, arriverà a Parma in prestito secco per un anno, mentre Cornelius arriverà a Parma in prestito biennale con obbligo di riscatto a circa 7 milioni.