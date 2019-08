Parma, Brugman ci crede: «Sono contentissimo, è la mia occasione»

Parma, il nuovo acquisto Gaston Brugman ci crede: «Sono contentissimo, è la mia occasione. È una grande squadra»

Ecco le primissime dichiarazioni del nuovo acquisto del Parma Gaston Brugman dal ritiro di Bad Hall. Sul sito ParmaLive.com le sue parole: «Già l’anno scorso il mio nome era stato accostato al Parma. Ce l’abbiamo fatta, sono contento di essere qua, ritengo sia una squadra importante in Italia. Sono contentissimo, è la mia occasione».

E sulla sua esperienza dopo il Pescara: «Sono da undici anni in Italia, conosco abbastanza bene il campionato. vengo con umiltà per dare il massimo, per arrivare a fare grandi cose».